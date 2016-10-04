До заарештованого в РФ журналіста Сущенка пустили адвоката

Про це сказав Фейгін УНІАН.

«Я отримав дозвіл, просто зараз заходжу до СІЗО «Лефортово» до Романа», - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, які становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».

Читайте такожФейгін подав нове клопотання щодо допуску до справи журналіста Сущенка

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство», ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка.