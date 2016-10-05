Бойовики визнали, що серед 600 людей у їхньому списку заручників є чимало непричетних до конфлікту на Донбасі - Геращенко

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні представники ОРДЛО визнали, що в наданих ними раніше списках на більше ніж 600 людей, яких вони вимагають амністувати, є чимало тих, хто не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі і ніяк не підпадає під дію Мінських угод. Отже, ми робимо все для звільнення тих бранців, утримання яких підтверджують бойовики (це 45 українців). Ми вимагаємо від ОРДЛО коректного списку тих, кого (якщо це дозволяють процесуальні норми), українська сторона могла б передати, аби звільнити наших бранців. І вимагаємо дати інформацію по інших заручниках, кого розшукуємо», - зазначила представник України.

Прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала на своїй сторінці у Facebook, що бойовики вимагають звільнити осіб, затриманих правоохоронними органами України навесні 2014 року в Одесі і Харкові.

"Ми продовжуємо роботу зі звільнення заручників та наполягаємо: ОРДЛО мають надати коректні списки людей, яких вони просять звільнити. Нагадаю: раніше ОРДЛО говорили про звільнення більш ніж 600 осіб, серед яких є значна кількість тих, хто не має відношення до подій на Донбасі, а були затримані правоохоронними органами навесні 2014 року в Одесі і Харкові. Надання коректних списків прискорить звільнення 45 українських заручників, які перебувають на непідконтрольній Україні частині Донбасу", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, бойовики вимагають амністії 600 злочинців.

Раніше Геращенко заявляла, що бойовики відмовились від запропонованої українською стороною схеми обміну заручниками і вимагають обміну "всіх на всіх" за "фантасмагоричним" списком.

За її словами, бойовики подають «фантасмагоричний список з 600 людей, половини з якого просто не існує; ми не знаємо, хто це, і де ці люди».