Геращенко розповіла, чому Медведчук потрапив до групи зі звільнення заручників

Про це розповіла перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Читайте такожМедведчук заявляє, що веде переговори з РФ та бойовиками щодо звільнення українських заручників поза "Мінськом"

"У листопаді 2015 року Службою безпеки України була створена спеціальна група зі звільнення. СБУ виходила з того, що українська сторона повинна використовувати всі можливості для того, щоб витягнути наших людей; стало бути, до неї мають увійти люди, які мають можливість вступити в діалог з іншою стороною. Під іншою стороною я розумію і Російську Федерацію, і представників так званої влади окупованих територій", - заявила Геращенко.

За її словами, саме Медведчук веде діалог з іншою стороною.

"У гуманітарну підгрупу Медведчук також був делегований, і головна його місія – звільнення заручників. Так, він має контакт з іншою стороною – і це важливо для того, щоб витягувати заручників", - зазначила перший заступник голови Верховної Ради.

Геращенко підкреслила, що у неї Медведчуком ідеологічно різні погляди на дуже багато речей, проте в гуманітарній групі робота ведеться виключно з питань звільнення полонених.

"А що стосується В. Медведчука, то він веде переговори з іншою стороною. У телефонних переговорах з Президентом України Путін каже: "Так, ці досьє треба передати пану Медведчуку, і він продовжить цю роботу". І він вів ці переговори", - додала Геращенко.

За її словами, в ході зустрічей представники не піднімають теми "Україна-ЄС", "Україна-НАТО", "Україна-Росія", працюючи виключно над звільненням заручників.