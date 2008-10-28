Яценюк запросив до себе Тимошенко, Стельмаха і Пинзеника

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запросив прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, голову Нацбанку України Володимира СТЕЛЬМАХА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА та керівників фракцій та комітетів парламенту на 14.00 на нараду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, необхідно дати відповіді на запитання, які стосуються економічної кризи. «Бажано, щоб на ці запитання дав відповідь уряд», - сказав голова ВР.

Він підкреслив, що найперше необхідно «негайно стабілізувати банківську систему, негайно стабілізувати валютно-обмінний курс», забезпечити зайнятість населення та «економічне виживання».