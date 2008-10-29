Стельмах скаржиться, що на НБУ тиснуть преса і політики

У структурі золотовалютних резервів України питома вага долара становить 43%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

За його словами, питома вага долара почала суттєво знижуватись, коли падав курс американської валюти на світових ринках, особливо щодо євро. Нині Нацбанк «під впливом преси і тиску більш високого порядку з боку парламентських комітетів, політичного тиску» почав знижувати складову долара у своїх золотовалютних резервах, сказав В.СТЕЛЬМАХ, пояснивши цим також політику НБУ на валютному ринку влітку, коли відчувався надлишок пропозиції долара. Тоді НБУ не викуповував надмірну пропозицію дешевого долара, а віддавав перевагу іншим валютам.

Валові міжнародні резерви Національного банку України у вересні знизились на 1,4% або на 533,98 млн. дол. - до 37 млрд. 528,6 млн. дол.