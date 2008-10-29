Ющенко дав офіційний старт переговорам з ЄС про безвізовий режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про початок сьогодні офіційних переговорів між Україною та Європейським союзом щодо встановлення безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 9-у форумі «Україна-Польща», який відбувається у Донецьку.

“Сьогодні ми розпочинаємо формально процес переговорів з Європейським союзом”, - сказав Президент, повідомивши, що міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні проведе перший раунд переговорів щодо встановлення безвізового режиму між Україною і ЄС.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що угода “Про асоціацію” між Україною та ЄС, яку планується підписати в наступному році, – “це найсильніша угода такого характеру, яка коли-небудь була в історії Європейського союзу”. Президент нагадав, що вона передбачає створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, початок переговорного процесу щодо встановлення безвізового режиму, тощо.