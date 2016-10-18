Пєсков: "Моторолу" героїзує російське суспільство, а не держава

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи будуть бойовика «Моторолу» нагороджувати на державному рівні в Росії на тлі героїзації в російському суспільстві, Пєсков сказав: «Є громадська думка, що чітко реагує на ті чи інші події, на роль тих чи інших людей. Це не є офіційною позицією».

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За його словами, така реакція – «атрибут вільного плюралістичного суспільства, якому хтось імпонує чи ні». Пєсков зазначив, що в даному разі – це солідарність з представником Донбасу, «якого було піддано таким провокаційним діям», що «цілком зрозуміло з точки зору російської громадської думки».

«Це абсолютно самостійне явище, яке не має якогось офіційного характеру», - наголосив прес-секретар президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста «Моторолу». В Україні «Моторола» звинувачується у військових злочинах, зокрема й розстрілі полонених.

Після повідомлення про загибель «Мотороли» на російських федеральних каналах на різних ток-шоу героїзували бойовика. У Держдумі РФ запропонували його ім'ям назвати школу.