Знищення "Мотороли": бойовики розповіли, чим підірвали ліфт з терористом
Причиною вибуху, що знищив ватажка бойовиків "ДНР" Арсена Павлова по кличці "Моторола", став нібито саморобний пристрій, розміщений в шахті ліфта, який було активовано дистанційно.
Про це повідомляє так зване МВС "ДНР".
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"...Було проведено дослідження фрагментів виявленого на місці події вибухового пристрою, в результаті якого було встановлено, що склад вибухової речовини і конструкція бомби аналогічні тим, які були виявлені при замаху на Главу Республіки Олександра Захарченка", - йдеться в повідомленні.
Знищення "Мотороли" терористи "розглядають як терористичний акт, вчинений активною резидентурою спецслужб України, що діє на території Республіки".
Нагадаємо, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста "Моторолу" - підірвали в ліфті.
В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.