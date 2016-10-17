Знищення "Мотороли": бойовики розповіли, чим підірвали ліфт з терористом

Про це повідомляє так зване МВС "ДНР".

Читайте такожБойовик "Гіві" зібрався мстити за "Моторолу": погрожує "рівняти з землею всі міста до Києва"

"...Було проведено дослідження фрагментів виявленого на місці події вибухового пристрою, в результаті якого було встановлено, що склад вибухової речовини і конструкція бомби аналогічні тим, які були виявлені при замаху на Главу Республіки Олександра Захарченка", - йдеться в повідомленні.

Знищення "Мотороли" терористи "розглядають як терористичний акт, вчинений активною резидентурою спецслужб України, що діє на території Республіки".

Нагадаємо, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста "Моторолу" - підірвали в ліфті.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.