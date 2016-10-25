У нас є всі докази: Луценко виступає за відкрите слухання справи проти мера Бучі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що справа щодо мера Бучі Анатолія Федорука має слухатись у відкритому судовому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на брифінгу в Києві.

За словами Луценка, засідання суду у справі Федорука має транслюватись у сусідній залі суду.

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«Я вважаю, що ця справа має транслюватися в сусідньому судовому приміщенні. У нас є всі докази того, що ліс Бучі незаконно вирубувався й забудовувався», – сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду.

Луценко заявив, що їм інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю ради – 1,024 га, який за відсутності Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерським районним судом Києва голові та секретарю Бучанської міськради було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 до 07.00 із застосуванням електронного засобу контролю (так званого «браслету»).