У ГПУ розповіли про обшуки у мерів Бучі та Ірпеня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві розповів начальник департаменту Генеральної прокуратури України Володимир Гуцуляк.

Представник генпрокуратури розповів про обшуки у помешканнях мерів Бучі та Ірпеня Анатолія Федорука та Володимира Карплюка.

"Нашою метою було вилучення не власне коштовностей, грошей, а документів, які вказують на вчинення ними злочинів, наслідками яких є заподіяння державі сотень мільйонів збитків", - сказав Гуцуляк.

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"Але одночасно в рамках цих заходів дійсно були вилучені цінності, кошти, які... належать Бучанській міській раді. Ці цінності і кошти будуть належним чином зафіксовані, задокументовані у протоколі обшуку і вилучені з метою надання оцінки законності їх походження і можливості в подальшому звернення в дохід держави в рамках спеціальної конфіскації, передбаченої санкцією за вчинені злочини", - заявив Гуцуляк.

Також він сказав, що "ми зараз встановлюємо повне коло осіб".

"Очевидно, що у найближчому майбутньому будуть підготовлені підозри усім причетним особам. Вони будуть притягнуті до відповідальності", - додав Гуцуляк.

При цьому він відмовився назвати кількість підозрюваних осіб.

Також він прокоментував інформацію у ЗМІ, що нібито мер Ірпеня втік з України.

"Це оперативна інформація і офіційно вона не підтверджена. На даний час ми вживаємо вичерпних заходів для того, щоб офіційно спростувати або підтвердити, отримати інформацію з приводу того, що один з фігурантів покинув територію України через один з аеропортів Київської області", - сказав Гуцуляк.

Проте начальник департаменту ГПУ визнав, що місце перебування мера Ірпеня Карплюка невідоме. Водночас, за його інформацією, мер Бучі Федорук повинен перебувати у місті.

Гуцуляк сказав, що про підозри ще нікому не повідомляли, оскільки "основною метою є зараз вилучення оригіналів документів з оригіналами підписів, які засвідчать всіх осіб, причетних до їх підписання, складання, підтвердження, візування".

"Зараз кримінальне провадження здійснюється за фактом зловживання, за ст. 364 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 6 років позбавлення волі. Але є пістави припускати, що в діях осіб є перевищення службових повноважень, які спричинили шкоду в особливо великих розмірах. Якщо це підтвердиться, а попередньо приводи для таких тверджень вже є, то очевидно, що їм також буде інкриміновано статтю 191 ККУ, яка передбачає до 12 років позбавлення волі", - наголосив Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, правоохоронці провели обшуки за 31 адресою в рамках розслідування справи про незаконне виділення землі посадовцями Бучанської міськради. Їх підозрюють у незаконному вилученні з власності держави 890 га особливо цінних земель лісогосподарського призначення.