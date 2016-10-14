Суд взяв мера Бучі під домашній арешт

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Червакова.

"Запобіжний захід щодо мера Бучі Федорука: домашній арешт з 22-00 до 7-00, заборона покидати місце проживання та носіння електронного браслета. Розглядається клопотання прокуратури щодо відсторонення від посади на період розслідування", – йдеться в повідомленні від 13 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду.

За словами генпрокурора, Федоруку А.П. інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю ради - 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.