Гройсман: Діюча пенсійна система несправедлива

Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів у п'ятницю ввечері.

«Пенсійна система несправедлива і багато в чому популістська. Дефіцит Пенсійного фонду - 156 млрд грн на 2017 рік. Що це означає? Це означає, що раніше з року в рік політики замилювали очі і тільки загострювали проблему», - сказав Гройсман.

На його думку, важливо зараз зробити систему справедливою і наповнити її ресурсом.

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«І ми зробимо перший крок - піднімемо з 1 грудня мінімальну пенсію на 10%», - заявив прем'єр.

Водночас глава уряду підкреслив, що важливо не лише виробити власне систему забезпечення пенсіями, але й переконати українців платити соціальні внески у Пенсійний фонд.

«Важливо відповісти на два питання: як ми можемо допомогти пенсіонерам? А з іншого боку, треба дати відповідь на питання: яку систему ми залишимо тим поколінням, які прийдуть нам на зміну. І це потребуватиме нашої спільної позиції», - додав Гройсман.