Політолог: після помаранчевої ейфорії повинен прийти уряд прагматиків

Політолог Ірина ОНИЩЕНКО вважає, що наступним етапом після звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради має стати відставка уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ОНИЩЕНКО висловила сьогодні в Києві під час проведення круглого столу «Відставка спікера Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА: новий виток конфлікту чи вихід із кризи?».

“Відставка ЯЦЕНЮКА – це перший крок до зміни політичної еліти. Наступним кроком має бути відставка уряду. Після цієї помаранчевої ейфорії повинен прийти уряд прагматиків», - сказала І.ОНИЩЕНКО.

На її думку, в епоху кризи уряд фінансистів і банкірів не може протистояти негативним наслідкам. «В епоху кризи повинен прийти уряд промисловців, підприємців і прагматиків, тому що в економіці зараз головними стають не фінанси, а виробництво», - вважає політолог.

У той же час І.ОНИЩЕНКО впевнена, що уряд виробничників починав свою діяльність з освіти. «Як не парадоксально звучить, сьогодні вже у виробництві нема кому працювати: немає робочих професій, немає майстрів, мало інженерів. Все, що сьогодні відбувається, – це кінець епохи накопичення первинного капіталу і початок епохи тверезого економічного мислення», - підкреслила вона.