Могеріні: після вступу Трампа на пост президента США політика ЄС щодо України не зміниться

Верховний представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що після вступу Дональда Трампа на пост президента США політика ЄС щодо України не зміниться.

Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Наша політика щодо України не зміниться. Це визначається не у Вашингтоні", - зазначила голова дипломатії Євросоюзу.

За її словами, це стосується як політики по Україні в цілому, так і щодо анексії Росією Криму.

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Верховний представник ЄС зазначила, що Брюссель контактує з Москвою з багатьох питань. Дня прикладу Могеріні нагадала про ядерну угоду з Іраном, яка була підписана за участю росіян. За словами Могеріні, Євросоюз співпрацює з РФ і по сирійському питанню, навіть попри розбіжності.

Разом з тим Могеріні стурбована тим, що пріоритети нової адміністрації США можуть відвести Америку далеко від певних європейських базових принципів. У зв'язку з цим вона висловила надію, що Трамп буде розділяти європейські цінності, які, за її словами, ЄС чітко позначив.

"Потрібно дати їм (адміністрації президента Трампа) трохи часу, щоб вони могли визначитися з пріоритетами своєї зовнішньої політики", - додала вона.

Як відомо, Трамп 8 листопада переміг на виборах президента США. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2017 року