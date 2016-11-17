У МЗС Росії скаржаться, що адміністрація Обами "капостить наостанок"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Прийняте Вашингтоном 14 листопада рішення ввести до свого антиросійського санкційного списку шістьох депутатів Держдуми від Криму і Севастополя. Цей крок не може не викликати жалю», - сказала Захарова, зазначивши, що про це йтиметься під час переговорів керівників зовнішньополітичних відомств РФ і США.

«Про який жаль ми говоримо? Про жаль з приводу цілковитого відриву Білого дому від реальності, від такого інстинктивного бажання адміністрації Барака Обами напакостити наостанок, хоча й так було зроблено чимало. Мені здається, більше можна не старатися», - сказала вона.

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Захарова не виключає, що чинна адміністрація президента США на цьому не заспокоїться».

«Є побоювання, що до останнього свого дня атмосфера відносин з боку Білого дому буде постійно псуватися. Таке відчуття є. Ми, звісно, сподіваємося, що на зміну таким руйнівникам, просто термінаторам російсько-американських відносин у Вашингтоні прийдуть люди, які ставитимуться до двостороннього співробітництва обережніше», - сказала вона.

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Захарова заявила, що через санкції на Росію вплинути не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, США 14 листопада ввели санкції проти шести «депутатів» Держдуми від анексованого Криму.

Так, санкції введені проти екс-заступника голови уряду Криму Руслана Бальбека, а також «депутатів» Костянтина Бахарєва, Дмитра Бєліка, Андрія Козенка, Світлани Савченко, Павла Шперова.

Раніше проти цих «депутатів» ввів санкції Європейський Союз.