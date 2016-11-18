Клімкін про безвіз: зараз у ЄС обговорюють механізм реагування на міграційні ризики

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час Години запитань до уряду у Верховної Ради України.

За його словами, на сьогодні всі три ключові інституції ЄС визнали, що Україна відповідає всім критеріям безвізового режиму.

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Клімкін повідомив, що також тривають консультації між Європарламентом, країнами-членами ЄС щодо того, як «буде виглядати механізм реагування на міграційні ризики».

«Як тільки цей механізм буде схвалено, а є ознаки, що дискусія з цього приводу просувається, у нас буде шлях уперед по безвізовому режиму», – сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у четвер посли ЄС заявили, що безвізовий режим для України набуде чинності одночасно із вступом в силу нового "механізму тимчасового призупинення".