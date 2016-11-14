Україна готова до співпраці з Дональдом Трампом - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю телеканалу ТСН, пише DT.ua.

Також, українські політики і дипломати продовжать підтримувати активні контакти з представниками Демократичної партії в Сенаті і Палаті Представників.

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"Основний акцент буде на встановлення дійових зв'язків з командою Трампа, але це не означає, що ми припинимо всі зв'язки з демократами. Нам потрібна ефективна двопартійна підтримка", – заявив Клімкін.

Клімкін також висловив упевненість, що Захід буде підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. "Самі ми точно не залишимося, тому що в цивілізованому і трансатлантичному співтоваристві є розуміння, що таке Росія", – підкреслив дипломат.

Міністр також розповів про роботу свого відомства над підготовкою зустрічі президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом.

"Зараз будемо обговорювати з командою Трампа, відбудеться зустріч з президентом до вступу на посаду, або після", – повідомив Він.