В СБУ підтвердили візити Медведчука до Москви: літає власним бортом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

"Що стосується Медведчука. Він входить до Тристоронньої контактної групи у Мінську і, зокрема до гуманітарної підгрупи, і відповідно до своїх повноважень, наданих йому керівництвом держави, включений у переговорний процес", - сказав Грицак.

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"У зв'язку з цим він дійсно періодично літає до Москви. Ми це підтверджуємо. На своєму літаку, який зареєстрований, на жаль, не в Україні", - заявив Грицак.

На уточнююче запитання про країну реєстрації літака голова СБУ зауважив, що не готовий відповісти.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що літак Медведчука здійснює рейси між Києвом і Москвою напряму, обходячи заборони.