Літак Медведчука попри заборону здійснює прямі рейси між Україною та Росією - ЗМІ

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», пише Радіо Свобода.

14 листопада 2016 року за день до анонсованих масових протестів із аеропорту «Внуково» міста Москви вилітає приватний літак «Фалькон 900». Літак перетинає український кордон зі сторони Брянської області Російської Федерації та прямує до української столиці.

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Знімальна група «Схем» вирушає в аеропорт «Київ», аби побачити, для кого сусідні країни у стані війни погодились відкрити небо. Поки приватний літак із Москви заходить на посадку, довкола VIP-терміналу вже чекають мікроавтобуси охорони.

Щойно знімальна група починає знімати посадку літака, як автівки охорони одразу під’їжджають до журналіста й оператора.

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Літак «Фалькон 900» із бортовим номером P4-GEM зареєстрований на острові Аруба, що в Карибському морі. Це один із найдорожчих приватних літаків – його вартість сягає близько 50 мільйонів доларів.

Щойно трап опускається, з літака виходить кум президента Росії Путіна та представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Віктор Медведчук у компанії невідомих чоловіків.

«Охорона починає жбурлятися снігом. А коли Медведчук і компанія з’являються у холі терміналу – охоронці у бронежилетах починають перешкоджати зйомці. І лише, коли охоронцям дають команду «Назад!», знімальній групі вдається зафіксувати вихід пасажирів із терміналу», — йдеться у матеріалі «Схем».

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Політ Віктора Медведчука із Москви 14 листопада – не єдиний його прямий переліт між Росією та Україною, який зафіксували журналісти програми «Схеми».

23 жовтня 2016 року «Фалькон 900» з’являється на флайтрадарі біля міста Анапа (Російська Федерація). Літак облітає схід України і знову через Брянську область перетинає кордон. За півгодини «Фалькон 900» уже в аеропорту «Київ».

Пасажирами виявилися Віктор Медведчук із дружиною Оксаною Марченко.

За чотири місяці спостережень знімальна група «Схем» не зафіксувала жодного іншого літака, який би летів прямим авіасполученням з України до Російської Федерації чи у зворотньому напрямку.

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Натомість на початку вересня зафіксувала третій факт прямого авіасполучення між Києвом та Москвою приватного літака «Фалькон 900».

«Схеми» звернулись до Державіаслужби, аби отримати роз’яснення: як і хто дозволяє Віктору Медведчуку напряму літати в Росію та звідти?

У відповідь на запит голова Державіаслужби Олександр Більчук зазначив: «Наразі повне припинення повітряного сполучення між Україною та Російською Федерацією залишається без змін. Звертаємо Вашу увагу, що зазначене Вами повітряне судно з бортовим номером P4-GEM має не російську реєстрацію – код вказує на реєстрацію Аруби (Нідерланди). Обмежень щодо виконання польотів іноземними повітряними судами неросійської реєстрації з території України немає».