Парасюк: Я за свою недовгу кар’єру народного депутата маю 10 кримінальних справ

Про це він заявив під час круглого столу в УНІАН, ініційованого громадською організацією «Слово і діло».

"Я за свою недовгу кар’єру народного депутата маю 10 кримінальних справ. Не мені судити, чи вони заслужені, чи незаслужені, але я хочу сказати, що дуже неправильно ставити все під одну лінійку", - заявив він.

Парасюк констатував, що став політиком внаслідок перемоги Революції гідності і появи певного соціального ліфту в Україні.

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"Хоч я стою в жорсткій конфронтації з Адміністрацією президента Порошенка, але я хочу сказати, що в Україні запустилось формування громадянського суспільства. Люди почали відігравати роль у державотворенні, у написанні законів, у контролі влади", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в приміщенні одного з телеканалів Києва відбулася бійка між Парасюком і депутатом від "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом. Пізніше Парасюк пошкодив автомобіль, яким користується Вілкул.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу через бійку депутатів.