На саміті Україна-ЄС обговорять "безвіз" та "Мінськ", порядок денний нараховує близько 20 питань

Відповідний порядок денний оприлюднила у суботу місія України при ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Зокрема, першим питанням зазначено обговорення приоритетів у політичних та економічних реформах, включаючи допомогу ЄС.

Другим буде розглянуто співробітництво у сфері Спільної зовнішньої безпекової політики та Спільної політики у сфері безпеки та оборони (CFSP/CSDP). Далі йде питання співпраці у сфері юстиції, свобод та безпеки, включаючи лібералізацію візового режиму.

На обговорення також винесені питання, пов'язані із торгівлею, тимчасовим застосуванням Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, секторальним співробітництвом, включаючи енергетику та транспорт.

Окремим блоком на обговорення винесене питання розвитку ситуації в Україні.

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Зокрема, сторони обговорять ситуацію в окремих регіонах Донецької та Луганської областей, виконання Мінських домовленостей, включаючи питання, пов'язані з правами людини.

Також на порядку денному стоїть обговорення незаконної анексії Автономної республіки Крим та Севастополю Російською Федерацією.

Очікується, що темою для обговорення буде і ситуація в самому Європейському Союзі, регіональні питання та питання зовнішньої політики. Окремо будуть обговоренні "російське питання", ситуація в Молдавії та Придністров'ї. Не виключено, що сторони можуть обговорити й інші питання.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Брюсселі відбудеться 18-й саміт Україна-ЄС.

Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, ЄС – президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

17-й саміт Україна-ЄС відбувся у Києві 27 квітня 2015 року.