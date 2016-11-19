На саміті Україна-ЄС обговорять "безвіз" та "Мінськ", порядок денний нараховує близько 20 питань
Порядок денний 18-го саміту Україна-ЄС, який пройде 24 листопада у Брюсселі, нараховує близько 20 питань.
Відповідний порядок денний оприлюднила у суботу місія України при ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
Зокрема, першим питанням зазначено обговорення приоритетів у політичних та економічних реформах, включаючи допомогу ЄС.
Другим буде розглянуто співробітництво у сфері Спільної зовнішньої безпекової політики та Спільної політики у сфері безпеки та оборони (CFSP/CSDP). Далі йде питання співпраці у сфері юстиції, свобод та безпеки, включаючи лібералізацію візового режиму.
На обговорення також винесені питання, пов'язані із торгівлею, тимчасовим застосуванням Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, секторальним співробітництвом, включаючи енергетику та транспорт.
Окремим блоком на обговорення винесене питання розвитку ситуації в Україні.
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Зокрема, сторони обговорять ситуацію в окремих регіонах Донецької та Луганської областей, виконання Мінських домовленостей, включаючи питання, пов'язані з правами людини.
Також на порядку денному стоїть обговорення незаконної анексії Автономної республіки Крим та Севастополю Російською Федерацією.
Очікується, що темою для обговорення буде і ситуація в самому Європейському Союзі, регіональні питання та питання зовнішньої політики. Окремо будуть обговоренні "російське питання", ситуація в Молдавії та Придністров'ї. Не виключено, що сторони можуть обговорити й інші питання.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Брюсселі відбудеться 18-й саміт Україна-ЄС.
Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, ЄС – президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
17-й саміт Україна-ЄС відбувся у Києві 27 квітня 2015 року.