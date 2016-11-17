Кучма заявив про вихід з "Мінська": ЗМІ оцінили ймовірність зміни представника від України

У самій українській групі називають подібну заяву колишнього президента емоційною і сподіваються, що він не вийде з процесу, передає РБК-Україна.

Прес-секретар Кучми Дарка Оліфер більш розгорнуто відповісти про плани колишнього президента і переговори про його заміну відмовилася. Вона наголосила, що наразі Леонід Кучма продовжує працювати в ТКГ як офіційний представник України і 23 листопада він візьме участь у наступному засіданні в Мінську.

"Екс-президент залишається в Мінських переговорах, і навіть на внутрішніх зустрічах про подібний крок не говорив", - розповіла член політичної підгрупи Мінської контактної групи щодо Донбасу Ольга Айвазовська. За її словами, подібна заява відображає періодичний настрій тих чи інших учасників групи саме через емоційну складність переговорів.

"Я впевнена, що Леонід Кучма не вийде з цього процесу і буде виконувати цю функцію доти, поки він там потрібен. А сьогодні він – одна з ключових фігур у Мінську", - сказала Айвазовська.

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Ще одним політичним важковаговиком в ТГК є перший голова СБУ, колишній прем'єр-міністр і секретар Ради національної безпеки і оборони Євген Марчук, який працює у підгрупі з безпеки. Він заявив, що поки що йому ніхто з АП не пропонував змінити Кучму в переговорах: "Мені не дзвонили, і я не збираюся...Навіть якщо й запропонують, не знаю, чи погоджуся".

У разі відходу Леоніда Кучми від Мінських переговорів сам процес може загальмуватися, і, можливо, буде заморожений, упевнений політолог Вадим Карасьов. За його словами, такої ваги в них екс-президент зміг домогтися завдяки своєму досвіду, зв'язкам і раціональному мисленню. "Але він не тільки сам фізично втомився, у першу чергу його не влаштовує сьогоднішня безплідність цього процесу", - заявив експерт.

Експерти вважають, що "лава запасних" у президента для зміни Леоніда Кучми невелика і, по суті, вибирати особливо нема з кого. Наприклад, політолог Вадим Карасьов вважає, що АП можна піти і на неординарні вчинки – призначити представником від України в Мінську колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

Нагадаємо, у квітні представник України у "політичній підгрупі" Роман Безсмертний, який вів перемовини про умови виборів на окупованих територіях Донбасу та про можливість чи неможливість внесення змін до Конституції, вирішив вийти з Мінського процесу.