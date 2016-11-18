ЗМІ дізналися, коли Україні слід чекати "безвізу" з ЄС (відео)

Його схвалила колегія постійних представників країн ЄС.

Дипломати дозволили розпочати подальші перемовини, але з уточненням - вони мають стартувати після введення Євросоюзом механізму призупинення безвізу.

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За інформацією ТСН, на це слід розраховувати не раніше середини грудня.

"Аби безвіз для України запрацював, ЄС необхідно провести міжінституційні перемовини, які визначать, як механізм буде працювати. Далі рішення ЄП та Ради ЄС. Після цього - два-три місяці, щоб все набуло чинності. Це означає, що навіть якщо все зробити дуже швидко, чекати безвізу слід у лютому-березні наступного року", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада ЄС на рівні послів ухвалив позицію на міжінституційні переговори щодо безвізу для України. Остаточне рішення ще повинні ухвалити Європарламент та Рада ЄС.

Нагадаємо, питання щодо скасування віз на в'їзд до Євросоюзу для громадян України не внесено до порядку денного майбутньої сесії Європарламенту, яка відбудеться в Страсбурзі 21-24 листопада.