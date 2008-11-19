Кільчицька: мені у ВР нема чого робити

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА після виходу з декретної відпустки не має наміру очолювати Головне управління з питань земельних відносин і залишиться на своїй нинішній посаді.

Про це І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила сьогодні в інтерв’ю УНІАН, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо можливого призначення її начальником Київзему.

Водночас вона не виключила, що її повноваження на посаді заступника голови КМДА будуть розширені. “Насправді про начальника будь-якого управління взагалі не йде мова. Можливо, кураторство більших напрямків – це може бути”, - сказала вона.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, що незважаючи на те, що фактично вона вже працює 2-3 тижні, офіційно приступить до виконання своїх обов’язків 24 листопада, тому що декретна відпустка в неї до 23 числа цього місяця.

На запитання, чи згодна вона взяти на себе більше обов’язків, заступник мера відповіла: “Я вважаю, що я можу займатися дуже багатьма напрямками і можу керувати. Я не знаю, які повноваження у мене будуть, як вони будуть розширені, які це будуть – земельні чи інші якісь соціальні питання – це не проблема. Коли вже буде розпорядження, тоді вже буде з’ясовано, що це конкретно”.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також повідомила, що не має бажання балотуватися у народні депутати у разі проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

“Мені там нема чого робити. Я буду працювати у виконавчій владі “, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, з літа цього року у низці ЗМІ з’являлась інформація, що І.КІЛЬЧИЦЬКА після виходу з декретної відпустки може обійняти посаду начальника ГУ з питань земельних відносин КМДА, яка залишається вакантною з квітня ц.р.

3 квітня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням звільнив від виконання обов`язків заступника голови Київської державної адміністрації - начальника Головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолія МУХОВИКОВА, задовольнивши його заяву про звільнення за власним бажанням.

А.МУХОВИКОВ перебував на цій посаді з червня 2002 року.