"Наша Україна" планує скоротити політраду

Партія «Народний Союз Наша Україна» планує скоротити кількість членів політради партії.

Про це повідомила журналістам під час перебування в Полтаві народний депутат від НУНС Ксенія ЛЯПИНА.

За її словами, відповідне питання буде розглянуто на з`їзді партії 29 листопада. «Думаю, десь на 150 на 130 чоловік ми вийдемо, тому що є статутні норми, які зобов`язують людей бути обраними до політради. У ідеалі, добре, якщо вийдемо на 100 членів політради», – сказала К.ЛЯПІНА. Разом з тим вона повідомила, що питання щодо створення Блоку Ющенком поки що розглядатися не буде, оскільки ще не призначено дату позачергових парламентських виборів.