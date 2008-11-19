"Наша Україна" планує скоротити політраду
19:29, 19 листопада 2008Політика
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Осіб до 130-150
Партія «Народний Союз Наша Україна» планує скоротити кількість членів політради партії.
Про це повідомила журналістам під час перебування в Полтаві народний депутат від НУНС Ксенія ЛЯПИНА.
За її словами, відповідне питання буде розглянуто на з`їзді партії 29 листопада. «Думаю, десь на 150 на 130 чоловік ми вийдемо, тому що є статутні норми, які зобов`язують людей бути обраними до політради. У ідеалі, добре, якщо вийдемо на 100 членів політради», – сказала К.ЛЯПІНА. Разом з тим вона повідомила, що питання щодо створення Блоку Ющенком поки що розглядатися не буде, оскільки ще не призначено дату позачергових парламентських виборів.
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