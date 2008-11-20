Сьогодні нардепи спробують знову обрати собі голову

Сьогодні народні депутати України спробують знову обрати голову Верховної Ради.

На цю посаду розглядаються кандидатури Володимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА (“Наша Україна – Народна самооборона”), Адама МАРТИНЮКА (КПУ). Також у ВР зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про відкликання Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади спікера.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Водночас 18 листопада Верховна Рада не змогла ухвалити жодного рішення щодо кандидатури на посаду спікера. Тому народні депутати прийняли рішення, що 18-19 листопада вони працюватимуть в комітетах, а в четвер о 10.00 розпочнеться ранкове пленарне засідання.