Шуфрич зацідив Рудьковському - ЗМІ

Вчора екс-міністр транспорту і зв`язку Микола Рудьковський подав в Печерське районне управління ГУ МВС у Києві заяву про напад на нього народного депутата Нестора Шуфрича (Партія регіонів). Про це повідомляє "Коммерсантъ-Україна", посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

Виданню стало відомо, що вчора близько 16.15 в Печерському районному управлінні ГУ МВС у Києві було зареєстровано заяву колишнього міністра транспорту і зв`язку Миколи Рудьковського про здійснення протиправних дій відносно нього. За словами джерела в правоохоронних органах, пан Рудьковський прибув в райуправління міліції з розбитою губою і в установленому порядку написав заяву, в якій звинуватив колишнього міністра з питань надзвичайних ситуацій, народного депутата від Партії регіонів Нестора Шуфрича в завданні йому тілесних ушкоджень.

Виходячи із заяви, з якою ознайомився Ъ, близько 15.00 пан Шуфрич у супроводі невідомого чоловіка (імовірно охоронця) прибув в офіс Миколи Рудьковського, який розташований на вул. Івана Мазепи, 26. Знаходячись, згідно з текстом документа, в стані нервового збудження", Нестор Шуфрич увійшов до кабінету, де працював пан Рудьковський, і кілька разів ударив його в обличчя, після чого залишив приміщення.

Подавши заяву в Печерське райуправління міліції, Микола Рудьковський одержав направлення на проведення медичного огляду і, за даними Ъ, вже до вечора зняв побої в Центрі судово-медичних експертиз Києва.

В рамках дослідчої перевірки за цією заявою на момент підписання номера в друк були опитані тільки співробітники офісу пана Рудьковського, присутні під час інциденту. У поясненнях його прес-секретаря Вікторії Бутенко, записаних старшим лейтенантом міліції Миколою Прокопчуком, сказано, що після того, як Нестор Шуфрич зайшов у кабінет пана Рудьковського, "звідти було чути тривалу розмову на підвищених тонах". Потім, згідно з поясненнями пані Бутенко, "з кабінету пролунав звук меблів, які пересувалися, і голос Миколи Рудьковського: `Несторе, вийди!`" Вікторія Бутенко також розповіла старшому лейтенантові, що чула, як Нестор Шуфрич звернувся до Миколи Рудьковського з "якоюсь вимогою або проханням", але пан Рудьковський кілька разів відповів відмовою. "Шуфрич вимагав від Рудьковського пояснити причини відмови словами `Колю, чому?` і `Колю, коли ти сидів у в`язниці, я тобі допомагав!`",- наголошується в кінці документа.

Микола Рудьковський, з представником якого зв`язався Ъ, від коментарів з приводу сутички з колишнім колегою по Кабінету міністрів відмовився. Дізнатися позицію Нестора Шуфрича вчора також не виявлялося можливим – його прес-секретар обіцяла передзвонити, але не зробила цього, відзначає видання.