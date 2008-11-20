Зварич: в усіх кандидатів нульові шанси

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не веде жодних переговорів щодо створення коаліції та обрання голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив представник фракції Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, сьогодні це робити немає жодного сенсу, оскільки немає ясності щодо кандидатури голови парламенту. Він зауважив, що зараз є очевидною відсутність голосів щодо підтримки будь-якої кандидатури на посаду спікера.

«Я ще тиждень тому говорив, після цієї авантюри, яка була оформлена юридично, як відкликання голови ВР – я тоді говорив, що були нульові шанси в усіх кандидатів, і, як виявилось, на превеликий жаль, я був правий», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ також підтвердив, що ініціатива представника НУ-НС Анатолія МАТВІЄНКА щодо поновлення на посаді голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА є його власною ініціативою. Водночас Р.ЗВАРИЧ зауважив, що це не означає, що фракція не підтримує таку ідею.