Герман каже, що всі домовлялися до пізньої ночі

Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами щодо створення нової парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомила народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона зауважила, що вчора «до пізньої ночі» тривали консультації, які сьогодні будуть продовжені.

На запитання, з якими саме політичними силами йдуть перемовини і чи ведуться вони, зокрема, з БЮТ, Г.ГЕРМАН відповіла: «Ми продовжуємо розмови з усіма політичними силами, у тому числі неофіційні».

Відповідаючи на запитання, у кого сьогодні із претендентів на посаду голови Верховної Ради найбільше шансів, Г.ГЕРМАН сказала, що сьогодні й у Володимира ЛИТВИНА, й у Олександра ЛАВРИНОВИЧА, й у Івана ПЛЮЩА є шанси очолити парламент. «Будемо виходити на якесь рішення», - сказала Г.ГЕРМАН, зауваживши, що усі троє претендентів є достойними і перспективними.

«Я думаю, що котрийсь із них буде обраний», - сказала Г.ГЕРМАН.