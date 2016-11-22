Тристоронні переговори в Мінську: Кучма розповів, за що йому соромно

Кучма шкодує, що не вдалося домовитися з луганськими сепаратистами про відкриття пункту пропуску "Золоте", передає "Українська правда".

"Нам якимось чином навіть соромно, що ми не дотиснули ту сторону, Луганськ, я маю на увазі ОРЛО, щоб був відкритий цей пункт пропуску, бо він зроблений за всіма правилами, для людей, насамперед. Завтра це одне з головних питань, які ми ставимо і спробуємо їх дотиснути, щоб цей пункт був відкритий", - сказав екс-президент журналістам у Києві.

За його словами, представники Росії також підтримують Україну у питанні відкриття цього пункту.

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"Але, напевно, вони не використали весь свій арсенал, який в російської сторони є, щоб таке рішення дійсно прийняти", - наголосив Кучма.

Також він висловив надію, що міністри закордонних справ зможуть домовитися і розробити дорожню карту, про яку нормандська четвірка домовилася в Берліні. У той же час він висловив сумнів, що протягом місяця міністрам вдасться про щось домовитися.

"Я знову кажу, не можна нічого робити, якщо нема миру. Про які вибори можна говорити, якщо кругом стріляють?", - поставив Кучма риторичне питання.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.