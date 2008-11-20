Янукович просив би в Росії допомоги, але розуміє, що марно

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Україні і Росії необхідно координувати свої дії в умовах глобальної економічної кризи, і не виключає, що Україні необхідно звернутися до Росії по допомогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні журналістам у Москві в ході X з`їзду партії «Єдина Росія».

“Хороші сусіди в складні часи завжди думають, як один одному допомогти, але, враховуючи, що у нас достатньо зіпсовані відносини сьогодні між Україною і Росією, на мій погляд, це питання зараз є проблемним”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що навіть на порядку денному української влади це питання не стоїть поки що.

У той же час він зазначив, що криза тільки почалася, і продовжуватиметься. «Я думаю, порушити це питання Україні перед Росією і відпрацювати можливі варіанти спільного подолання економічної кризи в обов`язковому порядку потрібно, тому що економіки наших країн дуже зв`язані», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що це питання дуже актуальне.

“Враховуючи, що Росія все ж таки підготовленою виявилася до цієї глобальної економічної кризи, я думаю, що тут не тільки координація наших дій потрібна, але й, можливо, допомога з боку Росії необхідна Україні”, - вважає лідер Партії регіонів.