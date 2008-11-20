У Єдиному Центрі визначилися з кандидатурою спікера
17:00, 20 листопада 2008Політика
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Один з двох...
Група народних депутатів від партії “Єдиний Центр” готова підтримати кандидатури Володимира ЛИТВИНА або Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.
Про це повідомив лідер партії Ігор КРІЛЬ у ході чат-конференції на сайті “Главред”.
Відповідаючи на запитання, кого його партія підтримає на цю посаду, І.КРІЛЬ відповів, що підтримає того політика, який зможе забезпечити створення коаліції у парламенті.
За його словами, це "приведе парламент в конституційне русло, і ми зможемо до виборів Президента забути про парламентські вибори”.
“Такими кандидатурами є Володимир ЛИТВИН та Іван ПЛЮЩ”, – додав І.КРІЛЬ.
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