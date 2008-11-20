У Єдиному Центрі визначилися з кандидатурою спікера

Група народних депутатів від партії “Єдиний Центр” готова підтримати кандидатури Володимира ЛИТВИНА або Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Про це повідомив лідер партії Ігор КРІЛЬ у ході чат-конференції на сайті “Главред”.

Відповідаючи на запитання, кого його партія підтримає на цю посаду, І.КРІЛЬ відповів, що підтримає того політика, який зможе забезпечити створення коаліції у парламенті.

За його словами, це "приведе парламент в конституційне русло, і ми зможемо до виборів Президента забути про парламентські вибори”.

“Такими кандидатурами є Володимир ЛИТВИН та Іван ПЛЮЩ”, – додав І.КРІЛЬ.