Юрій Шухевич про війну в Грузії, вербовку найманців і кінопровокацію

УНА-УНСО відкидає звинувачення на свою адресу в участі у південноосетинському конфлікті.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Української національної асамблеї - Української народної самооборони (УНА-УНСО) Юрій ШУХЕВИЧ.

Він не виключив участі кількох українських найманців, однак наголосив, що “українці як організована сила не брали участі у цьому конфлікті”.

За словами Ю.ШУХЕВИЧА, представники російських спецслужб робили спроби завербувати представників УНА-УНСО для участі у військових діях на боці невизнаних кавказьких республік, пропонуючи їм за це значні кошти, однак запевнив, що жоден із членів УНА-УНСО не пристав на цю пропозицію.

На думку Ю.ШУХЕВИЧА, це робилося для того, аби потім були знайдені тіла українських вояків зі справжніми документами і це стало би підставою для звинувачень на адресу України в участі у військових діях. На підтвердження цього лідер УНА-УНСО зазначив, що ключовими умовами вербування українців були наявність українського військового квитка із зазначенням військової спеціальності “підривник”.

Ю.ШУХЕВИЧ також сказав, що фільм “Війна 08.08.08”, який зараз пропагує народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК, “інакше як провокацією ФСБ не назвеш”.

За його словами, фрагменти фільму, де фігурують ніби-то представники УНА-УНСО, грубо сфабриковані.

Як приклад цього голова київської організації УНА-УНСО Ігор МАЗУР звернув увагу, що у фільмі УНСО розшифровується як “Украинская национал-социалистическая организация”, а символіку УНСО автори фільму розмістили у тексті програми Конгресу українських націоналістів, хоча це дві абсолютно різні організації.