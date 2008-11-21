Тимошенко спілкувалась з журналістами під час перельоту до Стокгольма

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що наприкінці 2009 року Україна зможе вийти на підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, причому це може відбутися завдяки реалізації проекту «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам під час перельоту до Стокгольма.

«Східне партнерство – це дещо краще, ніж сусідство, з дещо кращими преференціями. Ми розраховуємо, що зараз проведемо всі переговори, і наприкінці 2009 зможемо за підтримки Швеції – а Швеція головуватиме в ЄС в другій половині 2009 року – вийти на підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС», – сказала Ю.Тимошенко.

Вона наголосила важливість співпраці з Швецією в контексті євроінтеграції України, а також зазначила, що «Східне партнерство» може стати фундаментальною підготовкою «до того, щоб в угоді про асоціацію все-таки залишити для України європейську перспективу».

Також прем`єр-міністр наголосила, що візит до Швеції є дуже важливим ще й тому, що Швеція разом з Польщею можуть стати «провідниками» України на шляху зближення з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко сьогодні відбула з дводенним офіційним візитом до Швеції.

Ініціатива “Східного партнерства” була запропонована наприкінці 2007 року Польщею і Швецією з метою посилити розвиток відносин з східними сусідами ЄС після того, як Франція запропонувала створити “Союз для Середземномор`я” – ініціативу, яка має сприяти посиленню відносин ЄС з південними країнами-сусідами. У червні цього року Європейська Рада (саміт голів держав і урядів країн - членів ЄС – УНІАН) схвалила розвиток “Східного партнерства” і доручила Єврокомісії підготувати пропозиції до грудневого засідання Європейської Ради.