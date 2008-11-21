Ющенко проведе засідання РНБО

Сьогодні о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на засіданні РНБО розглядатимуться питання:

про право і захист інтелектуальної власності та посилення її ролі в формуванні національного багатства України;

про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель в державі.

За підсумками засідання РНБО планується брифінг.