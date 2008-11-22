Ющенко: символічно, що день Майдану збігся із днем пам'яті жертв Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає все українське суспільство до злагоди, порозуміння й активної праці задля України, заради спільного добробуту й процвітання.

Про це йдеться у Зверненні Президента до Українського народу з нагоди Дня Свободи, що відзначається сьогодні, 22 листопада.

Привітавши співвітчизників з Днем Свободи, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що "чотири роки тому ми спільно вибороли її на майдані Незалежності".

"У ті історичні дні мільйони людей по всій Україні вийшли на площі своїх міст і сіл, щоб у мирних протестах проти сваволі влади, проти «вкрадених» виборів захистити своє право на демократію, незалежність і європейське майбутнє. Помаранчева революція у розпал грудневих морозів принесла нам весну оновлення. Вона змінила Україну, змінила всіх нас", - підкреслюється у зверненні Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

На переконання В.ЮЩЕНКА, "ми відродилися як сучасна європейська нація, нація гордих, вільних і відповідальних громадян, здатних відстояти свою свободу, державність і людську гідність. Ми довели, що є народом, а не мовчазною покірною масою, якою можуть маніпулювати всі, кому заманеться. У вирішальний момент саме українське суспільство, проявивши одвічну волелюбність, узяло свою долю у власні руки".

Як наголосив глава держави, Помаранчева революція стала логічним продовженням визвольних змагань багатьох українських поколінь. "Своїм виступом ми подолали страх, посіяний віками імперського гніту, тоталітарного терору, голодоморів та репресій, і на повен голос заявили про своє прагнення і право жити за європейською шкалою цінностей, за демократичними принципами та високими соціальними стандартами", - констатував В.ЮЩЕНКО.

За його словами, "світ почув і визнав нас. Європа привітала Україну як нового члена демократичної спільноти".

Сьогодні, на переконання В.ЮЩЕНКА, "свобода слова і чесні вибори стали нормою життя, ми живемо власним розумом і на власний розсуд".

Але революція, наголосив Президент, це завжди тільки початок, її ідеали належить відстоювати й утверджувати в подальших буднях. "Гірко сьогодні визнавати, що ми змарнували багато часу й чимало можливостей", - додав він.

"Безумовно, - сказав глава держави, - в ці роки ми зіткнулися з багатьма викликами. Але жодного разу не відійшли від принципів демократії". На думку В.ЮЩЕНКА, "усі конфліктні ситуації ми навчилися вирішувати в цивілізований і виважений спосіб. З кожного випробування виходимо досвідченішими й сильнішими. Це теж великий здобуток помаранчевих днів".

Президент висловив сподівання, що й цього разу українські політики виявлять здатність мислити по-державному і поступляться амбіціями задля інтересів України, що вони нарешті зрозуміють: єдиний господар і єдине джерело влади в нашій країні - народ.

Цього року, звернув увагу Президент, День Свободи збігся із Днем пам`яті жертв найбільшої української трагедії - Голодомору 1932-1933 років. "Це глибоко символічно. Жахливий штучний голод, організований злочинним сталінським режимом, мав на меті назавжди зламати волю українців до відновлення незалежної держави. Але ми вижили, вистояли й перемогли. У 1991 році ми вибороли незалежність, у 2004 - відстояли свободу", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, "чотири роки тому ми відчули свою силу, повірили в своє призначення. Нас вже ніхто не зможе повернути у вчорашній день". Як підкреслив Президент України, "в нації, яка вийшла на Майдан і захистила свою свободу, є велике серце і високий дух. А значить, є майбутнє".