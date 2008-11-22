Сектор безпеки України деградує загрозливими темпами - експерт

Національна безпека України страждає від нездатності влади забезпечити належну модернізацію у сфері оборони на тлі різкого погіршення геополітичної ситуації в регіоні.

Таку думку у статті для тижневика "Дзеркало тижня" (№ 44, 22-28 листопада) висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК.

«Національний сектор безпеки деградує загрозливими темпами - головним чином через нездатність влади виконати ухвалені рішення в цій галузі, - констатує експерт. - Країна, яка півтора десятиліття не опікувалася технічною модернізацією сектору оборони, перебуває серед аутсайдерів і явно ослаблих у військовому значенні держав».

Експерт нагадує про те, що на сьогодні державна програма розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки недофінансована вже на 6 мільярдів гривень.

На думку В.БАДРАКА, це особливо тривожний процес, оскільки геополітична обстановка у регіоні помітно погіршилась, а в України практично відсутні зовнішні гарантії безпеки. «Геополітична обстановка в регіоні помітно погіршала. Серед іншого 2008 рік показав, що гарантії безпеки, які дали їй США і Росія при ядерному роззброєнні, давно забули», - нагадав він.

В.БАДРАК вважає, що для забезпечення належної обороноздатності України уряду належить знайти баланс між інтересами власного оборонно-промислового комплексу, які диктують необхідність замовляти зброю на українських підприємствах, і потребами безпеки, які підштовхують українську армію до закупівлі сучасних озброєнь за кордоном.

«З одного боку, тільки з допомогою закупівель іноземних технологій нині можна почати латати величезні дірки в системі безпеки, з іншого - неможливо залишити на самоті ОПК, який стрімко втрачає можливості», - констатує експерт.