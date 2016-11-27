Путін пропонував Джемілєву відпустити сина у 2014 році в обмін на лояльність – Геращенко

Російський президент Володимир Путін пропонував лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звільнити його сина Хайсера із в’язниці ще у 2014 році, в обмін на лояльність. Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

"Мало хто знає, але Путін пропонував Джемілєву відпустити сина ще в 2014 , і в'їзд в окупований Крим в обмін на лояльність. Мустафа-ага відповів відмовою", - заявила вона.

Також Геращенко підкреслила, що Порошенко в розмовах з Путіним піднімав питання передачі Джемілєва-молодшого Україні, просив про його звільнення.

Нагадаємо, 25 листопада сина лідера кримських татар Мустафи Джемілєва - Хайсера випустили з Астраханської колонії на свободу.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада судова колегія у адміністративних справах Астраханського обласного суду РФ скасувала рішення про встановлення адміністративного нагляду щодо Хайсера Джемілєва. Строк відбування покарання Джемілєва закінчувався 26 листопада, однак, за російським законодавством він мав бути звільнений в останній робочий день перед завершенням строку, тобто в п'ятницю, 25 листопада.

У 2013 році Джемілєва було визнано винним у вбивстві з необережності знайомого своєї сім'ї Февзі Едемова з батьківської рушниці. Після окупації Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати справу заново. Хайсера вивезли з Сімферопольського СІЗО в Краснодарський край РФ.

Верховний суд РФ скоротив на півтора року термін ув'язнення до 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для Джемілєва. При цьому Дніпровський райсуд Києва у квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Джемілєв відбував покарання в Астраханській колонії №10.