У Януковича вказали МЗС на місце

У Партії регіонів наполягають, що пріоритети зовнішньої політики в Україні визначає парламент.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів у відповідь на коментар МЗС України стосовно виступу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на Х з’їзді партії «Єдина Росія» у Москві.

У заяві зазначається: «Хочеться вкотре нагадати представникам зовнішньополітичного відомства, що пріоритети зовнішньої політики в Україні визначає все ж парламент. І саме тому, що Конституція у нас давно перетворилася в чисту формальність, чиновники дозволяють собі вказувати керівнику найбільшої фракції Верховної Ради і найвпливовішої партії в Україні, що йому і де казати».

«Це не перший приклад, коли МЗС береться за невластиві йому функції, забуваючи, що його справа – лише забезпечувати реалізацію зовнішньополітичних пріоритетів держави, визначених законодавцем. І вже поготів не на Михайлівській площі вирішувати, якою повинна бути позиція Партії регіонів стосовно ЄЕП», заявляють у Партії регіонів.

«Успіхи нашої дипломатії на шляху до зони вільної торгівлі з ЄС відомі. Вони приблизно там, де і безвізовий режим України з Євросоюзом, набуття ПДЧ та багато інших проектів, які інакше ніж прожектами не назвеш. Тому на майбутнє просили б утриматися від подібних коментарів, які однозначно не сприяють зміцненню міжнародного авторитету нашої держави, наголошують у Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, у коментарі Міністерства закордонних справ, розповсюдженому сьогодні, 25 листопада, йдеться, що визначення зовнішньополітичних пріоритетів України належить до виключної компетенції Президента України та Верховної Ради України, а не лідерів політичних партій.

Як зазначається у коментарі, В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на з’їзді “Єдиної Росії” 20 листопада у Москві, порушив деякі питання зовнішньої політики України.

Дисонансом прозвучала теза В.ЯНУКОВИЧА щодо реанімації Єдиного економічного простору, відзначають у МЗС. Відомо, що після започаткування переговорів з Європейським Союзом про всебічну та поглиблену зону вільної торгівлі питання щодо формування ЄЕП втратило свою актуальність. Тим паче, що курс на європейську інтеграцію, невід’ємною складовою якого є створення ЗВТ, завжди підтримувався Партією регіонів, наголошують у МЗС.

«Не менше здивування викликає й озвучена В.ЯНУКОВИЧЕМ на зазначеному з’їзді позиція щодо конфлікту у Грузії. Важко собі уявити, щоб політик національного масштабу так відверто асоціював себе з позицією держави, яка вдалася до непропорційного застосування сили, грубо порушила норми міжнародного права і, визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, була засуджена міжнародним співтовариством.

І ще одне. Наївними виглядають твердження лідера Партії регіонів про спроможність політичних сил стати гарантом стабільності відносин між Україною та РФ. Це – ілюзія. Лише державні інститути влади здатні гарантувати розвиток двосторонніх відносин», йдеться у коментарі прес-службі Міністерства закордонних справ України.