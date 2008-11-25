Генпрокуратура не знайшла корупції у діях нардепів

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що на сьогодні не встановлено факти причетності народних депутатів до корупційної діяльності, про які заявляв в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Про це О.МЕДВЕДЬКО сказав в інтерв`ю газеті «Дело», №216 від 25 листопада.

«На даний момент немає встановлених законним шляхом фактів причетності народних депутатів до корупції, контрабанди і так далі», - сказав він.

За словами Генпрокурора, триває перевірка.

Він зазначив, що виникають складнощі з опитуванням депутатів, які не реагують на запрошення в Генпрокуратуру. «Тому перевірку не закінчено. Щодо Геннадія МОСКАЛЯ ми скасувала рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. І матеріали направили на додаткову перевірку. Але це не свідчить про те, що МОСКАЛЬ причетний до корупції», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада тимчасово виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про наявність інформації щодо протиправної діяльності двох народних депутатів, які згадуються в матеріалах справ про контрабанду.

Він дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Тоді ж В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки передала в Генеральну прокуратуру матеріали для порушення кримінальної справи щодо народного депутата Г.МОСКАЛЯ.