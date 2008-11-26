Темпи зниження цін на нафтопродукти визначать курс долара

Експерти консалтингової компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ) вважають, що темпи зниження цін на нафтопродукти в Україні визначить курс долара. Про це сказано в повідомленні UPECO, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що за підсумками моніторингу цін на роздрібному ринку України за 24 дні листопада середні ціни на АЗС знизилися в середньому на 90 коп./літр.

Компанія зазначає, що порівняно з 1 листопада оптові ціни на бензин А-95 в Європі знизилися на 17,59% (86 дол./тонна), на дизпаливо – на 14,79% (93 дол./тонна). Своєю чергою оптові партії бензину А-95 на внутрішньому ринку країни за цей же період подешевшали на 12,81% (733 грн./тонна), ДП – на 15,08% (867 грн./тонна).

Враховуючи динаміку зовнішнього ринку, експерти UPECO прогнозують, що за підсумками листопаду сумарне зниження роздрібних цін сягне 1 грн./літр, що повністю відповідає домовленостям, яких було досягнуто між учасниками ринку нафтопродуктів і прем`єр-міністром України 27 жовтня поточного року. (Домовленості передбачали зниження роздрібних цін на 1 грн./літр протягом листопада, на бензин А-95 – до 4,70 грн./літр, на дизпаливо – до 5,20 грн./літр – УНІАН.)

В UPECO не виключають подальшого зниження. Тим часом у компанії звертають увагу на проблематичність прогнозування через непередбачувану політику Національного банку України.

«Вихід курсу долара за межі 6,00 грн, який було обумовлено як верхню межу 27 жовтня, поки знівельовано зниженням цін на зовнішньому ринку, проте якщо курс гривні слабшатиме й надалі, це гальмуватиме зниження цін», – зазначив виконавчий директор UPECO Сергій КУЮН.

Серед інших чинників, які не сприяють активнішому здешевленню нафтопродуктів, він виділяє зниження споживання та високі запаси палива в постачальників. «Спад продажу пояснюється не так сезонними чинниками, як зниженням попиту з боку промислового сектору, вимушеного скоротити виробництво та персонал», – сказав експерт.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована 1997 року та на сьогодні є однією з провідних в Україні у сфері збирання, систематизації та аналізу інформації про ринки нафти та нафтопродуктів. UPECO є видавцем низки галузевих видань: тижневика «НефтеРынок», щомісячників «Современная АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії та Казахстані.