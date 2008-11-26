Литвин: відповідальність мають нести БЮТ і Партія регіонів

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що відповідальність за ситуацію в Україні мають нести БЮТ і Партія регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у Чернівцях.

За його словами, “сьогодні відповідальність за те, що відбувається в країні несуть персонально дві політичні фракції – це БЮТ і Партія регіонів. Бо вони коаліцієутворюючі і від них багато залежить”. При цьому він додав, що його фракція завжди тримає “ту лінію, яка є завжди публічною і, на мій погляд, абсолютно виправданою”.

Водночас він зазначив, що «ніколи не погодиться на умови», які хтось захоче йому виставляти. На думку В.ЛИТВИНА, «сьогодні співпали інтереси ворогуючих сторін у тому, щоб не працювала Верховна Рада».

«З однієї сторони - щоб довести до логічного завершення розпуск парламенту і проведення дочасних виборів, а з іншої сторони - щоб не приймалися рішення, які потрібні у зв’язку з втягуванням України у кризу. Вона (криза) для нашої країни має акумулятивний результат, оскільки помножена на політичне протистояння і внутрішні соціально-економічні проблеми. Українська влада зараз демонструє абсолютну бездіяльність», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він також вважає, що спроба «накинути замок» на Верховну Раду України була на початку вересня 2004 року, коли з початком президентської кампанії тодішні українські очільники «прийняли для себе рішення, що ВР не повинна працювати, мовляв, парламентська трибуна використовується для того, щоб критикувати діючу владу».

«Я тоді з такою ідеєю абсолютно не погодився і зробив все, щоб Верховна Рада працювала попри ті оцінки, рекомендації і жорсткі натяки про те, що може статися зі мною, коли завершиться президентська виборча кампанія. Це все робилося через відповідні телефони, доступ до яких має обмежене коло осіб», - додав В.ЛИТВИН. Він наголосив, що з 2006 року український парламент абсолютно не працює. На його думку, це призводить до того, що Україна, «яка повинна мати демократичне обличчя, в цьому плані тотально деградує».