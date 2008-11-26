Литвин знає, заради чого Тимошенко може об'єднатися з Януковичем

Голова Народної партії, лідер парламентської фракції Володимир ЛИТВИН переконаний, що БЮТ і Партія регіонів можуть об’єднатися у коаліцію лише для того, щоб вивести «з політичного рингу» Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Чернівцях у вівторок.

На думку В.ЛИТВИНА, формально коаліція потрібна для того, щоб «освятити» кандидатуру прем’єр-міністра. «Як тільки це буде зроблено, то коаліція, за великим рахунком, вже буде не потрібна – все залежатиме від того, наскільки працездатним буде парламент України», - сказав він.

Він не виключив можливості створення парламентської більшості на основі фракцій БЮТ і ПР.

«Я не виключаю такої можливості. Така коаліція буде скерована проти діючого Президента і спрямована на те, щоб третього гравця вивести з політичного рингу, намагаючись на двох поділити країну. В такому випадку наслідки для країни будуть дуже важкі… Сьогодні ключова відповідальність лежить на цих двох фракціях. Наша ж фракція готова запропонувати ті підходи і позиції, які мають консолідувати країну», - додав екс-спікер ВРУ.

«Я не виключаю того моменту, що коли дві найбільші фракції у парламенті зможуть сформувати більшість, а у них є мінімум 330 голосів, що вони внесуть радикальні зміни до Конституції щодо процедури виборів Президента і його повноважень», - заявив лідер Народної партії. Водночас він висловив переконання, що «всі біди України починаються з «нехтування та ігнорування Конституції Президентом, прем’єром та Верховною Радою України, коли під політичний момент підганяються закони».