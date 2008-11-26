Зінченко порахував, скільки має коштувати метро

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді завтра, 27 листопада, на засіданні Київради ініціюватиме розгляд питання про зниження до 1 гривні вартості разового проїзду у столичному метрополітені.

Про це повідомив лідер фракції БЮТ у Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Керівник фракції наголосив, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва мають бути зменшені щонайменше удвічі.

За словами О.ЗІНЧЕНКА, за допомогою конкретних показників він готовий довести, що рентабельність, запропонована в розрахунках метрополітену щодо тарифів на проїзд, завищена в 2,5 рази. За його словами, на сьогодні рентабельність метрополітену становить 24,2%, хоча законодавство забороняє комунальним підприємствам мати рентабельність більш ніж 10%.

О.ЗІНЧЕНКО також зауважив, що в ціні на проїзд у столичному метро фактично передбачені кошти, необхідні на капіталовкладення, які мають виділятись з бюджету, а також безпідставно включено податок на прибуток, витрати на комунальні послуги, витрати, пов’язані із розміщенням реклами в метро тощо.

“Це мільйони і мільйони, які фактично накопичуються в чисельнику (з якого обраховується ціна – УНІАН), потім діляться на 2 мільйони киян, які користуються метро, й ми отримуємо ціну, яка нібито наближається до двох гривень”, - сказав він.

За словами О.ЗІНЧЕНКА, всі розрахунки показують, що собівартість проїзду в метрополітені не сягає 90 чи 92 копійок. “Й з 10% рентабельності було б абсолютно нормально встановити проїзд вартістю 1 гривня”, - зауважив він. Оптимальним тарифом на проїзд у наземному транспорті О.ЗІНЧЕНКО назвав 80 копійок.

Саме тому завтра на розгляд Київради фракція БЮТ винесе проект рішення щодо зниження вдвічі вартості проїзду у метрополітені.

О.ЗІНЧЕНКО висловив сподівання, що завтра більшість депутатів Київради підтримають цю ініціативу фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Київська міська організація Блоку Юлії Тимошенко розповсюдила звернення до політичних сил та громадських організацій щодо скасування 2-гривневого тарифу на проїзд у громадському транспорті. В документі наголошувалось, що 27 листопада столична організація БЮТ проведе акцію з вимогами зменшити тариф на проїзд у громадському транспорті.

Як відомо, з 4 листопада у Києві у 3-4 рази підвищено тарифи на проїзд у громадському транспорті.