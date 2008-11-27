У Кличка вважають, що прийшов час для звіту Черновецького

Негайний звіт щодо економічного стану Києва та розробка антикризового плану – саме такими є актуальні вимоги до нинішньої столичної влади. Так вважає один з лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

На переконання депутата, Черновецький зобов`язаний вже найближчим часом прозвітувати про реальний стан виконання бюджету та наявність конкретних програм і ресурсів, які зможуть забезпечити соціальний захист населення.

«Заслухати виконавчі органи влади потрібно на позачерговій сесії Київради, - вважає Дмитро Андрієвський. – Тоді ж депутати зможуть і заслухати антикризові пропозиції. Відкладати ці питання на потім означає приректи Київ на економічну на гуманітарну катастрофу».

За словами Дмитра Андрієвського, вже сьогодні є кілька реальних пропозицій та ініціатив, здатних допомогти Києву протистояти фінансовим негараздам. По-перше, потрібно утворити дієвий робочий орган для зведення всіх ініціатив у єдину програму. По-друге, влада має негайно прийняти нову програму зайнятості населення, яка передбачатиме можливе збільшення кількості безробітних. По-третє, мер та чиновники мають зупинити неоголошену війну малому та середньому бізнесу, який забезпечує столицю податками і робочими місцями. По-четверте, потрібно накласти мораторій на підвищення вартості різного роду комунальних послуг, оскільки це поглибить кризу неплатежів. Нарешті, Київ має створити свій стабілізаційний фонд для закривання найважливіших бюджетних дірок. Зокрема – у питанні компенсацій енергогенеруючим компаніям.

«Ми готові долучитися до роботи. Але це станеться тоді, коли Черновецький припинить перекладати власну провину за економічні прорахунки на інших», - додав політик.