Горбачов каже, що СНД поховав Ющенко

Співдружність Незалежних Держав не зіграла покладену на неї роль.

Про це сказав перший президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ сьогодні під час презентації своїх зібрань творів на Міжнародному книжковому ярмарку в Москві.

“СНД свою роль не зіграло, хоча цей варіант був вдалий і відповідний», - сказав М.ГОРБАЧОВ і додав, що ця організація була використана тільки для розвалу СРСР. Він підкреслив, що якби все було зроблено, як передбачалося в статутних документах СНД, то вийшла б організація не гірше за ЄС.

За його словами, СНД передбачала мати об`єднане військове командування, єдину валюту, єдину економічну політику і координацію зовнішньої політики. М.ГОРБАЧОВ упевнений, що це була б дуже вдала модель, оскільки решту питань країни могли б вирішувати самостійно.

У той же час він підкреслив, що нічого цього не відбулося. За його словами, потенціал Росії, Білорусі, України і Казахстану становив 80% потенціалу Союзу, втім після приходу до влади в Україні Віктора ЮЩЕНКА будь-які розмови про це «були поховані».