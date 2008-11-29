Завод ім.Малишева завершив контракт на 20 танків «Булат» для ЗСУ

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» завершило виконання контракту на виготовлення 20 танків БМ «Булат» для Збройних сил України.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Олексій ПІДГОРНИЙ, коментуючи сьогоднішню відправку чергових 10 одиниць БМ «Булат» до діючих частин української армії.

«Сьогодні ми здійснюємо поставку ще десяти «Булатів» у додаток до відправлених раніше машин і цим самим завершуємо виконання військового замовлення 2008-го року», - сказав О.ПІДГОРНИЙ.

«Контракт, вартість якого становить близько 100 млн. грн., виконаний достроково, - сказав він, нагадавши, що перші 10 машин БМ «Булат» були відвантажені армії ще наприкінці вересня цього року.

За словами О.ПІДГОРНОГО, всі роботи з глибокої модернізації вітчизняного танка Т-64Б, який стоїть на озброєнні ЗСУ, у бойову машину «Булат» проходили в рамках контракту, підписаного 30 листопада 2007 р.

«У ході заводських робіт, - сказав керівник заводу, - БМ «Булат» зазнає серйозних змін – машина отримує максимальне підвищення по всіх основних характеристиках танка – бойовій міці, захисту і мобільності. Він нагадав, що на «Булат» встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с., новий комплекс керування вогнем, а також удосконалена система вмонтованого динамічного захисту.

«Фактично це новий танк, що відповідає всім вимогам до сучасних машин такого типу», - наголосив О.ПІДГОРНИЙ.

За словами головного інженера ДП «Завод ім. Малишева» Костянтина ІСЯКА, підприємство має достатні потужності для нарощення обсягів випуску БМ «Булат», і при належному фінансуванні «можна б було легко випускати 30-40 машин на рік, а з часом і до сотні таких танків».

Керівники заводу висловили подяку українським підприємствам, зокрема, ВАТ «Хартрон», Харківському електро-механічному заводу, заводу ім. Шевченка (Харків), а також черкаському заводу «Фотоприлад», які беруть участь у комплектуванні «Булатів».

К.ІСЯК зазначив, що на сьогодні всі малишевські танки «мають 100-відсоткову українську комплектацію».

Як заявив начальник військової прийомки Сергій СУПРУН, «танки «Булат» відмінної якості, всі умови контракту виконані повністю, і військові цілком задоволені».

О.ПІДГОРНИЙ повідомив, що в рамках програми оновлення бронетанкового парку ЗСУ останніми роками завод ім. Малишева виготував і відправив до української армії загалом 56 машин БМ «Булат» (партії по 17, 19 і 20 одиниць відповідно).

При цьому керівник заводу висловив сподівання, що «фінансування проекту буде продовжене».

Як повідомляв УНІАН, першу партію в 10 одиниць БМ «Булат» за контрактом 2008 року завод ім. Малишева виготував і відправив наприкінці вересня ц.р.

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».