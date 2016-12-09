НАБУ перевірить "невдалий жарт" в трильйон гривень екс-комбата Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генпрокуратури Валентина Сеник.

У депутатській групі "Воля народу", куди Мельничук перейшов з Радикальної партії, заявили, що його трильйон гривень - це "невдалий жарт".

Читайте такожГПУ перевірила е-декларації половини нардепів: понад 50 з них виявилися порушниками

Також вона повідомила, що стосовно одного високопосадовця за результатом аналізу його електронної декларації ГПУ направила матеріали до Державної фіскальної служби. Вона пояснила, що ця особа інформувала Державну фіскальну службу про те, що з 1998 року разом з родиною заробила оподаткованих не більш як 10 тис. грн. Водночас у своїй електронній декларації особа відобразила суму у 9 млн грн. При цьому вона відмовилась уточнити прізвище чи посаду чиновника.

Крім того, Сеник поінформувала про перевірки декларацій посадовців нижчих рангів, ніж тих, до яких належать народні депутати. За її словами, виявлено низку порушень за результатом аналізу таких декларацій.

“Порушення сумісництва. Наприклад, єгер у Житомирській області був зареєстрований як підприємець і продавав ліс. Його притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу 5,1 тис. грн і конфісковано доходи у розмірі майже 4 млн грн”, - сказала посадовець ГПУ.

Також поширеними є порушення, коли працівники Національної поліції у поза робочий час займаються перевезенням пасажирів як таксисти. Найпоширеніші такі випадки у Рівненській і Херсонській областях.

Крім того, виявлено, що у прикордонних областях військовослужбовці Держприкордонслужби у неробочий час також займаються приватним підприємництвом.

Сеник повідомила про випадок, коли один із заступників керівників місцевої ради одержала подарунок у вигляді земельної ділянки на підставі договору дарування. Цей договір було розірвано, земельну ділянку повернуто власнику.

Також вона додала, що дуже поширеним є порушення, що пов'язане з конфліктом інтересів. До відповідальності за це притягнуто 1390 держслужбовців. За словами Сеник, за цією статтею притягнуто до відповідальності одну суддю, яка взяла до провадження справу за позовом Пенсійного фонду до приватного підприємства, яким керує батько цієї судді. Матеріали щодо цієї судді направлено до Ради суддів на предмет притягнення її до відповідальності.