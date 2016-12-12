У ЄС можуть підтримати вимоги Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС - ЗМІ

У Євросоюзі схиляються до варіанту прийняття вимог Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що ЄС піде на такий крок навіть попри те, що це не задовольнить українських союзників у Євросоюзі.

«Зрештою, якщо угода про асоціацію не буде ратифікований голландцями, це буде поразкою для України, поразка для ЄС і перемога Росії», - сказав один із євро дипломатів.

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У той же час інший дипломат в ЄС заявив: «Це дорого, але варто того. На даному етапі, це або це, або нічого».

Видання також наголошує, що попри стурбованість урядів як України так і її союзників у Східній Європі, домовленість все ж слід очікувати, хоча це питання буде додатково обговорено в понеділок у Брюсселі.

Видання також повідомляє, що після ознайомлення із документом з вимогами, підготовленим Нідерландами, "не містить зобов'язань для ЄС і країн-членів щодо забезпечення гарантій колективної безпеки або іншої військової допомоги або сприяння Україні».

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте пропонує, щоб лідери ЄС на саміті заявили про те, що УА з Україною не містить додаткових зобов'язань безпеки або фінансового характеру з боку Брюсселя на адресу Києва.

Нідерланди вимагають від лідерів ЄС визнати, що асоціація між Євросоюзом та Україною не буде надавати українцям права "вільно жити і працювати" на території країн-членів Євросоюзу.