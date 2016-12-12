Нідерланди остаточно визначилися з вимогами щодо асоціації Україна-ЄС

Про це йдеться у проекті документу, підготовленому нідерландським урядом до ухавлення на саміту лідерів ЄС 15 грудня, повідомляє Reuters.

Нідерланди вимагають від лідерів ЄС визнати, що асоціація між Євросоюзом та Україною не буде надавати українцям права "вільно жити і працювати" на території країн-членів Євросоюзу.

Читайте такожЗМІ пояснили, як вплинуть вимоги прем'єра Нідерландів на ратифікацію асоціації Україна-ЄСРаніше прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте зажадав від Європейського Союзу юридичних гарантій, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде кроком до набуття членства Україною в Євросоюзі.

Голова нідерландського уряду пригрозив "згубити" торговельну угоду між Україною та Євросоюзом, якщо Нідерландам наступного тижня на саміті європейських лідерів не будуть надані певні юридично зобов'язуючі гарантії. Зокрема, він окреслив вимоги стосовно ратифікації Угоди про асоціацію, підписаної головами держав та урядів.

Рютте чітко зазначив, що Угода про асоціацію не повинна створювати гарантії безпеки для України і не повинна бути кроком на шляху до набуття Україною повноцінного членства в ЄС.